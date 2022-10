Cookie wall | il Garante della privacy indaga su alcuni giornali

... da parte degli utenti, al consenso prestato dai medesimi per finalita' di profilazione (attraversoo altri strumenti di tracciamento) o, in alternativa, al pagamento di una somma di denaro. ...... e che questo consenso non deve rientrare nel meccanismo dei cosiddetti "", cioè le barriere che impediscono l'accesso a un sito se non viene dato il consenso ai. Per accertare ...Non sei loggato. Puoi visitare liberamente il forum, ma per postare devi prima registrarti: non devi fare altro che cliccare sul link in alto a destra."Il Garante rileva che la normativa europea sulla protezione dei dati personali non esclude in linea di principio che il titolare di un sito subordini l'accesso ai contenuti da parte degli utenti, al ...