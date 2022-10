Caserta | va in ospedale con dolori addominali | “scopre” di essere incinta e partorisce

... si è spento in, a causa delle gravi le lesioni riportate nell'incidente nel quale aveva già perso la vita il 38enne Nicola Rivetti, residente a Casola di. Si aggrava, dunque, il ...Nel 2010 all'età di 86 anni si rompe un femore e viene trasportato all'di. Muore due settimane dopo e seppellito ancora oggi nel cimitero di Santa Maria Capua Vetere. All' epoca il ...Va in ospedale convinta di avere una colica dovuta ad una cistite ed invece partorisce. E’ quanto accaduto nella notte all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La donna convinta di avere do ...Lutto nel Casertano: la signora Anna Maria Bosco (59 anni) è morta per un malore improvviso. La donna, mamma e moglie, lascia un marito, Antonio, e tre figli: Gennaro, Orsola e Francesco. Come informa ...