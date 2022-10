Camion si ribalta lungo l’autostrada A4 e occupa l’intera carreggiata

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nella tarda mattinata di venerdì (21 ottobre) sulla A4 Milano-Brescia si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano e Monza verso Milano, a causa di un incidente avvenuto al km 140,8. Si tratta dello sbandamento di un mezzo pesante che si è intraversato,ndo. Il guidatore sarebbe rimasto ferito in modo non grave. In direzione di Brescia ci sono fino a 4 km di coda tra Cormano ed il bivio con il Raccordo per la Tangenziale est per curiosi. Chi viaggia verso Milano viene deviato obbligatoriamente sulla A58 Tangenziale Est Esterna di Milano, dove si sono formati 3 km di coda. In alternativa all’entrata di Agrate in direzione di Milano consigliamo l’entrata di Sesto San Giovanni. A chi proviene da Brescia consigliamo in alternativa di utilizzare la ...