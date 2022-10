Adnkronos

Roma ,7ottobre 2022 " La Serie A giunge alla nona giornata e si aprirà sabato 8 ottobre con alcuni anticipi. Alle ore 15:00 il Sassuolo ospiterà l' Inter . Secondo i dati analizzati dalcenter (www..it) il 79% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Inzaghi a trionfare , galvanizzati dalla vittoria casalinga in Champions contro il Barcellona. Secondo i dati analizzati dalcenter ( www..it ) il 47% degli appassionati si aspetta una vittoria degli uomini di Mancini, mentre il 28% ritiene che le squadre pareggeranno. bwin data center: Serie A, per i tifosi prosegue la striscia di imbattibilità della capolista Napoli. MotoGP, a Sepang Marc Marquez in pole con il 59% delle preferenze. Fase a gironi Champions League, Milan, Inter e Napoli date vincenti Le partnership portano benefici ad entrambi gli attori, aumentando gli introiti da una parte e garantendo visibilità dall'altra.