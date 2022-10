Agenzia ANSA

non è però solo interessata al contratto per i nuovi carri armati: inha infatti gli occhi puntati anche sul programma di modernizzazione dei tank Leopard 1A BR, attualmente in uso ...Si tratta di una band dance indie/pop formata da:Bergonzini (cantante), Olmo Luca ... in arte Dadà, che si è esibita in un mash - up tra Napoli eFuniculì, Funiculà / Mas Que Nada . ... Brasile: Leonardo e Iveco in corsa per commessa blindati - Economia l Consorzio CIO - partecipata in parti uguali da Leonardo e da Iveco Defence Vehicle - è in corsa per aggiudicarsi la commessa da 98 veicoli blindati da combattimento 8x8 per l'esercito brasiliano. (A ...Il divo codino, Roberto Baggio, ha avuto 3 figli dalla stessa moglie, Andreina Fabbi: chi sono Valentina, Mattia e Leonardo ...