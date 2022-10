Biden contro i repubblicani | ' Non vogliono più aiutare l' Ucraina | non capiscono che si tratta dell' Europa'

Sono conseguenze davvero gravi", ha affermatodurante un evento di raccolta fondi a Pittsburgh, in Pennsylvania. "Quelli dell'altra squadra (il Partito Repubblicano, ndr) non capiscono: non ...... vi è chi negli Usa sostiene che l'obiettivo di Riyadh fosse proprio quello di penalizzare... Riyadh, che un tempo aveva combattuto al fianco di Washingtonla "minaccia comunista", non ha ...Un po’ come gli ultimi imperatori romani erano spesso costretti a scendere a patti umilianti con i vicini regni barbarici, i quali talvolta si ingerivano addirittura negli affari interni dell’impero, ...Il governo statunitense sta infatti valutando l’ipotesi di sottoporre alcune società di Elon Musk a un controllo di sicurezza nazionale ...