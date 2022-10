Volley femminile | A1 2022-2023 | le favorite Grande incertezza nell’era post-Egonu a Conegliano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La donna più chiacchierata del momento, Paolaè a Istanbul e farà sicuramente un certo effetto non vederla scendere in campo al debutto del campionato di serie A1 che avviene esattamente una settimana dopo la fine del Mondiale di Olanda e Polonia. Serie A1 senzae con forse un pizzico diin più perchè le pretendenti al trono su cui siede da un po’non mancano, anche se lenumero uno restano le venete, nonostante la rivoluzione estiva. Quattro le squadre che possono puntare al titolo.ha salutato la coppiae Sylla e anche la centrale Folie che sono stati veri e propri pilastri del dominio in Italia e in Europa delle ultime stagioni. Sono comunque arrivate delle campionesse vere come la svedese Haak, che con la ...

Corriere dello Sport

Due delle nuove giocatrici ingaggiate in estate dalla Trentinoper allestire il gruppo che affronterà il campionato di serie A2sono arrivate dalla massima serie. Dopo aver presentato la regista Asia Bonelli ora è la volta della centrale Gaia ...Paola Egonu era presente alla cerimonia di presentazione della Serie A1 di. L'opposto non sarò protagonista del massimo campionato italiano perché ha lasciato Conegliano per accasarsi al VakifBank Istanbul e iniziare una nuova avventura in Turchia alla corte ... Presentata a Milano la nuova stagione del volley femminile A pochi giorni dall'inizio del campionato, al palazzetto è andata in scena una serata per conoscere le giocatrici, con la partecipazione delle giovani della Granda Volley Academy ...Il prossimo 26 novembre si assegna, nel capoluogo gigliato, il primo trofeo della stagione e saranno a contenderselo Conegliano, campione in carica, e Novara ...