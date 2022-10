(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Kiev, 20 ottobre 2022 "Si prega di non accendere apparecchi elettrici non necessari. Si prega diildie l'utilizzo di quegli apparecchi che consumano molta energia. Domani è molto importante che ilsia il più consapevole possibile, e quindi i programmi di blackout di stabilizzazione saranno più brevi", le parole diin un video postato sui social. / InstagramFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

SOTTOTITOLI L'appello di Zelensky agli ucraini: 'Limitare il consumo di elettricità' Un monologo commuovente quello pronunciato dalla conduttrice e influencer Giulia Salemi durante la seconda puntata de Le Iene a sostegno delle donne iraniane per le proteste esplose dopo la morte di M ...