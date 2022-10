Renzi e Calenda preparano l’assalto a Copasir e Vigilanza Rai

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Persa la battaglia sulle vicepresidenze delle Camere, Matteoe Carlointendono rifarsi con le commissioni da assegnare alla minoranza:e le giunte per il Regolamento e le immunità parlamentari. Ma sono le prime due quelle che fanno gola. Persa la battaglia sulle vicepresidenze delle Camere,intendono rifarsi con le commissioni da assegnare alla minoranza “Una delle opposizioni è stata esclusa dalle vicepresidenze delle Camere. A questo punto auspichiamo che vi sia la disponibilità a considerare che almeno una delle due commissioni di garanzia,, vada a noi “, ha detto il capogruppo alla Camera di Azione-Iv, Matteo Richetti. Il punto è che qui il clima rischia di farsi ancora più ...

L'esclusione dalle 8 vice - presidenze delle Camere (4 alla Camera e 4 al Senato) dei membri del gruppo, oltre ad essere un vulnus alla antica tradizione istituzionale, è un ulteriore segno di quella arroganza populistica che dai Cinquestelle è transitata al Partito democratico. ...di Massimo Teodori L'esclusione dalle 8 vice - presidenze delle Camere (4 alla Camera e 4 al Senato) dei membri del gruppo, oltre ad essere un vulnus alla antica tradizione istituzionale, è un ulteriore segno di quella arroganza populistica che dai Cinquestelle è transitata al Partito democratico. ...*Governo, minestre riscaldate* di Vincenzo D’Anna* Impazza, come sempre, per la formazione di un nuovo governo, il totoministri. Dopo la ...Accordo fra Conte e Letta: di 8 vicepresidenti alla Camera e al Senato nessuno è dei gruppi di Calenda e Renzi. Ulteriori segni di come sono considerati gli ...