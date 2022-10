Petrolio | in rialzo a New York a 86 | 76 dollari

Agenzia ANSA

Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dell'1,41% a 86,76 dollari al barile. . 20 ottobre 2022Bene anche Tenaris ed Eni , con ildel. Ancora ben comprata Leonardo - Finmeccanica , si riscattano le utility dopo la debolezza delle ultime sedute. Fa eccezione Enel in coda al ... Petrolio: prezzo in rialzo a 86,8 dollari Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di giornata, dopo l'annuncio della Casa Bianca del rilascio di altri 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche a… Leggi ...(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,41% a 86,76 dollari al barile. (ANSA).