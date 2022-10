MEDIASET METTE IN PANCHINA ENRICO PAPI | “NON HA PORTATO I RISULTATI SPERATI”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) C’era grande attesa l’anno scorso per il rientro di. Un ritorno dalla porta principale, quella di Canale 5, con un trittico di impegni: Scherzi a Parte, Big Show e Gong. Due flop e il terzo, il nuovo preserale fermatosi al numero zero, mai andato in onda. Risultato? Il conduttore sarebbe finito insecondo le ultime indiscrezioni. Il settimanale Oggi sottolinea che a causa della delusione di Big Show, che ha raccolto una media del 10,8% con l’ultima puntata crollata ad un catastrofico 8,2%, e della emorragia di ascolti di Scherzi a Parte, passato dai quasi 3 milioni e 16,3% del 2021 a 1,9 milioni e 12,6% del 2022,avrebbe messo a riposo il conduttore in attesa di nuovi progetti. Doveva essere uno dei cavalli vincenti della scuderiae ...

Mediaset Infinity

... Sallustiin discussione la strategia nei rapporti con la coalizione: 'Svelare a due giorni ... Nel mirino anche le dichiarazioni sul compagno della leader di FdI, che lavora per: 'So bene ...Magari questa volta ha ragione: l'antico patron dinon regge il non essere al centro delle ... dall'altra denuncia Berlusconi perchésullo stesso piano le responsabilità di Kiev e di ... Il divin codino su Canale 5 e in streaming AGI - “Mediaset España ha deciso di sostituire Paolo Vasile dalla carica di amministratore delegato”, scrive oggi il Paìs. Il manager romano, 69 anni, ha preso le redini di Telecinco - la punta di dia ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...