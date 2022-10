Il Collegio 7 | tutto sul professore Mauro Simonetti

E a seguito diciò, la curia sta seriamente valutando di procedere per vie legali . Questa la ... gli organismi diocesani preposti, ovvero ildei consultori e il consiglio per gli affari ...A chiarire la posizione del gruppo è stata la presidente Juliane Unterberger , eletta nel... i fondi del PNRR e la necessità che si sia attenti affinché le grandi opere eciò che il ...Il Collegio ha riaperto ma l'insegnante Maria Rosa Petolicchio è assente all'appello. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla sua esclusione Il Collegio ...Martedì 18 ottobre è tornata in prima serata su Rai2 la settima edizione de “Il Collegio”, format realizzato in collaborazione con Banijay Italia. Un tuffo nel 1958 dove gli adolescenti dell’attuale g ...