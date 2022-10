Highlights e gol Barcellona-Villarreal 3-0 | Liga 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Glie i gol di3-0, match valevole per la decima giornata della. La squadra di Xavi chiude la sfida nel primo tempo, con ben tre reti siglate in sette minuti. Una doppietta di Lewandowski e il gol di Ansu Fati riportano al successo i blaugrana, che si mettono all’inseguimento del Real Madrid. SportFace.

Sky Sport

Glie idi Pordenone - Trento, partita valida per la Serie C 2022/2023. Il Pordenone vince contro il Trento grazie alla doppietta di Deli da subentrato in 20 minuti. Partita molto ...Ecco il video con glidel match. Arsenal-PSV 1-0: video, gol e highlights Highlights Pordenone-Trento 2-0, Serie C 2022/2023. Pordenone batte Trento grazie alla doppietta da subentrato di Deli e sale in seconda posizione a -1 dalla Renate.Arsenal - PSV Eindhoven 1-0 highlights e gol: le azioni principali del recupero della seconda giornata del Gruppo A di Europa League 2022/23.