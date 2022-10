“Censura” GF Vip 7 | fuori i “giochetti” e la regia stacca immediatamente

(Di giovedì 20 ottobre 2022) GF Vip 7, scatta la. Ancora una volta, come notato da molti utenti, gli autori hanno ‘bloccato’ un discorso tra i vipponi e chissà se nella nuova diretta se ne parlerà. Giovedì 20 ottobre 2022 va in onda una nuova puntata del GF Vip 7 dove, tra le altre sorprese e dinamiche conosceremo il nome del concorrente che dopo Gegia lascerà la Casa. Ben 6 grandi protagonisti del reality sono in ballo al televoto lanciato lunedì: Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Cristina Quaranta, Attilio Romita e George Ciupilan. Chi uscirà? I sondaggi in rete sembrerebbero parlare chiaro: a rischio, e dunque ad avere la peggio, potrebbe essere proprio Cristina Quaranta. Leggi anche: “Tutta colpa del GF Vip 7”. Attilio Romita, gelo nella Casa. La confidenza ai concorrenti GF Vip 7Attilio Romita, cosa è successo Sarà ...

Attilio e Patrizia svelano come "funziona" il GF: la regiaDurante la serata di ieri, chiacchierando con Patrizia, Charlie e Alberto, ha tirato in ballo la clip mandata in onda dal GF...GFed il caso bestemmia La nuova bestemmia sarebbe giunta nella notte e la regia sarebbe ... ma l'imminenteha reso difficile decifrare il presunto responsabile. C'è addirittura chi crede ... GF Vip, bestemmia nella notte: la regia costretta alla censura Ennesima lamentela di Attilio sul lavoro di chi monta i video per le puntate del GF Vip; secondo Romita, per Charlie si avrebbe un occhio di riguardo ...Attilio Romita e Patrizia Rossetti svelano come “funziona” il Grande Fratello Vip: la regia censura, ecco i video del loro discorso.