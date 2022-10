Archeologia e agricoltura sociale a Pompei | protagonisti i ragazzi con con problemi di autismo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La raccolta di melograni e mele cotogne al Parco archeologico di, grazie aidel Centro Riabilitativo disi incrociano in un progetto comune che vedecon autismi e\o disabilità cognitiva impegnati in attività concrete nel sito archeologico. A partire da oggi e per un intero anno i, coordinati dai loro educatori e dai funzionari del Parco, nell’ambito di un accordo quadro tra la cooperativaIl Tulipano e il Parco archeologico si dedicheranno ad attività diche si inseriscono nel più ampio progetto dell’Azienda agricola. Quest’ultima, che ha già visto avviato il bando di ...

