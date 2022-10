Anac | “Da appalti escluse ditte che non assumono giovani e donne 15%”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Fa bene un’amministrazione pubblica a escludere dalla gara di appalto delle opere del Pnrr leche non si impegnano ad assicurare le quote di occupazione femminile ele stabilite dal decreto Semplificazioni 77/2021. Non è, infatti, sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto di una quota prestabilita di occupazione di”. E’ quanto ha stabilito l’Autorità Anticorruzione con la delibera N.451 del 5 ottobre 2022, rispondendo ad un parere di precontenzioso richiesto dalla società esclusa dai lavori di adeguamento sismico e di sicurezza della scuola Rodari di Firenze. I lavori, con importo a base di gara di 233.539 euro, prevedevano l’obbligo ai partecipanti di dichiarare il proprio ...

... in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari" scrive"sono esclusi dalla gara gli operatori economici ..."