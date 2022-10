The Crown 5 | quando esce su Netflix | cast | trama e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) È pronta a tornare la nuova stagione di Thein streaming su. La data di inizio è fissata per il 9 novembre prossimo. Un rilancio della serie che la produzione ha fatto attraverso un nuovo poster promozionale. Si tratterà di una serie che accompagnerà i telespettatori lungo un periodo difficile per la famiglia reale che si concluderà con la morte di Diana Spencer, nel 1997. Verso l’appuntamento conclusivo con TheSi tratterà della visione di un sequel estremamente seguito e accolto positivamente anche dalla critica. The5, sarà la penultima serie, per arrivare poi alla chiusura con il sesto capitolo. La morte della regina Elisabetta aveva sospeso la produzione della sesta stagione, poi ripresa per portare il progetto a una conclusione adeguata. Per la quinta stagione sono attesi nuovi attori ...