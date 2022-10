Serie C girone C nona giornata il Crotone torna al successo contro la Virtus Francavilla con la doppietta di Gomez e gol di Cuomo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)0 Marcatori: 73°, 78°, 85°(4-3-3): Branduani, Calapai, Golemic,, Crialesi Giannotti, Awua, Tribuzzi, Chirico’, Tumminello (), Kargbo. All. Lerda(3-5-2): Avella, Miceli, Idda, Caporale (Enyan), Minelli, Cisco (Mastropietro), Pierno (Carella), Risolo (Maiorino), Tchetchua (Di Marco), Ekuban, Patierno. All. Calabro Arbitro: Luca Angelucci di Foligno Ass.Riccardo Pintaudi (Pesaro) Giacomo Monaco (Termoli) Quarto giudice: Michele Coppola di Castellamare di Stabia Ammoniti: Tchetchua, Pierno, Patierno, Caporale Angoli: 7 a 3 per ilRecupero: 3 minuti Spettatori: 4.412 incasso euro ...

... si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 18 ottobre 2022, presso lo Stadio Ezio Scida della città calabrese per la nona giornata delC diC in turno infrasettimanale. Come ......EQUILIBRATO Il Monopoli non poteva incontrare avversario peggiore del Catanzaro che viaggia a ritmi elevatissimi con 7 vittorie e 1 pareggio nelle prime 8 giornate del campionato diC ,... Serie D Girone G, i risultati della settima giornata Tanta Serie A, vissuta soprattutto con la maglia della Lazio, un assaggio di Premier League e Liga, poi la Serie B e la C. Modibo Diakité, a trentacinque anni, per la prima volta lascia il calcio prof ...JACK-POTTS – Per la seconda giornata consecutiva Giddy Potts è il miglior realizzatore del turno nel girone Verde. La guardia Usa dell’Urania (1995, 1.88) ha segnato 28 punti nel successo contro la Ju ...