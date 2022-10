Scoperto mini-arsenale nella cabina elettrica | maxi sequestro di proiettili ad Ardea

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)– I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno sequestrato,mattinata scorsa, 18 ottobre 2022, un’arma con numerose cartucce. A seguito di una segnalazione giunta sul numero unico di emergenza 112, i militari sono intervenuti presso unasecondaria di distribuzione dell’energiaove è stato ritrovato un involucro dal peso consistente. Portato in caserma e aperto con le dovute cautele, i carabinieri hanno trovato all’interno una pistola di fabbricazione americana, due caricatori vuoti e circa 300 munizioni di vario calibro. La pistola fu rubata durante un furto in appartamento, avvenutoprovincia di Roma nel maggio del 2017. La stessa verrà inoltrata al Raggruppamento Indagini Scientifiche di Roma per gli accertamenti balistici e ...