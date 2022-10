Preferenze di sistema da cambiare sul Mac

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Molte funzionalità di macOS non sono note al grande pubblico, magari perché poco visibili o poco pubblicizzati nelle pagine di Apple o sulle riviste specializzate. Se utilizziamo spesso l'Apple MacBook per lavorare o per studiare all'università, vi farà sicuramente piacere leggere i nostri trucchi e consigli per ottenere il massimo dal Mac, così da poter utilizzare il nostro notebook o computer Apple come dei veri professionisti del settore. Vediamo come agire sulledel Mac in modo da rendere ilmacOS più flessibile, veloce e adatto al lavoro di tutti i giorni. LEGGI ANCHE: Guida base per usare il Mac con le funzioni principali 1) Modificare le icone didiNell'appdisono presenti molte icone e menu, spesso superflui per i ...