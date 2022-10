Ixos X-Stream | la capsule della new generation interpretata dai Ros

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Un sapiente crossover che parte dal rock e dall’hip hop black per arrivare fino all’alternative in un gioco ininterrotto di rimandi e citazioni. La primaX-dai Ros, vuole scrivere un nuovo capitolo nella storia del brand che da sempre punta sulla ricerca dell’autenticità che si fonde con lo spiritonuova generazione. A raccontarci come è nato e come si è sviluppato questo special project è Fabio Malloni, direttore creativolineaX. Come nasce questo special project?X-nasce per rispondere in modo combinato a due obiettivi. Il primo target commerciale chiedeva di integrare laXD,di sneakers già ben ...

FashionNetwork.com IT

Il marchio di abbigliamentoX veste la band rock - punk, "Ros" per il lancio della capsuleX -, gender free e fuori dagli schemi, in cui la ricerca di stile si fonde con lo spirito della new generation e soprattutto con le sonorità della band lanciata da X - Factor nel 2017. "I ...Il marchio di abbigliamentoX veste la band rock - punk, "Ros" per il lancio della capsuleX -, gender free e fuori dagli schemi, in cui la ricerca di stile si fonde con lo spirito della new generation e soprattutto con le sonorità della band lanciata da X - Factor nel 2017. "I ... Ixos X lancia una capsule gender free con la band punk Ros It’s been two years since Fiona Apple graced the world with her acclaimed, boundary-breaking project, Fetch The Bolt Cutters. Since its release, we’ve assumed that the private singer-songwriter has ...Il marchio di abbigliamento Ixos X veste la band rock-punk, "Ros" per il lancio della capsule Ixos X- Stream, gender free e fuori dagli schemi, in cui la ricerca di stile si fonde con lo spirito della ...