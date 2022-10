Il Paradiso delle signore spoiler 20 ottobre | Irene spiazza Clara | Vittorio scrive una lettera

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La puntata di giovedì 20delsarà piena di colpi di scena. In particolar modo, vedremo chedarà luogo ad un gesto inatteso nei confronti di. In merito a, invece, il direttore dello shopping center le proverà davvero tutte per cercare di farsi perdonare da Matilde. La situazione L'articolo proviene da KontroKultura.