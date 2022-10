“GF Vip 7” | verso la sospensione da novembre 2022 | il motivo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) News Tv. Brutte notizie per i fan del GF Vip 7: il doppio appuntamento settimanale verrà sospeso a partire da. Il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe andare incontro a un brusco cambio di programmazione. Sembra infatti che a partire da metàCanale 5 potrebbe smettere di trasmettere due puntate a settimana del GF Vip. “GF Vip 7”, doppio appuntamento settimanale sospeso: l’indiscrezione Il programma sotto la guida dell’espertissimo Alfonso Signorini sta raggiungendo obiettivi importanti: tanti ascolti e picchi di share mai visti prima. Siamo solo all’inizio del reality show che già ha conquistato il pubblico da casa. I concorrenti hanno già creato dinamiche interessanti a partire dal caso di Marco Bellavia, che ha catalizzato l’attenzione del pubblico per settimane. Non sono mancate quindi ...