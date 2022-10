Droni “kamikaze” a Mosca | Kiev minaccia di rompere con l’Iran

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lunedì la Russia ha lanciato decine di” su diversi obbiettivi in Ucraina. Sono almeno otto le vittime, oltre al danneggiamento di infrastrutture energetiche e civili. Questi attacchi sono L'articolo proviene da il manifesto.

hanno colpito Kiev ieri. L'Occidente sta indagando sulla presunta fornitura dialla Russia da parte dell'Iran: "Stiamo raccogliendo le prove e siamo pronti a reagire con i mezzi ...iraniani ieri hanno ucciso otto civili tra Kiev e la regione di Sumy: questo l'ultimo bilancio. Tra loro una coppia in attesa di un bambino. Mentre sono quattordici, tra i quali tre ...Blackout in mille città. Mosca rilancia l'offensiva a Kharkiv. La scure di Mosca su Navalny: confermati i 9 anni di carcere (ANSA) ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...