Cristiano Malgioglio e la malattia entrata nella sua vita | “… pochi mesi di vita”

Isa e Chia

... dove ha avuto modo di rivedere anche le critiche chele ha mosso venerdì sera in diretta, dicendo ironicamente di sentirsi male e di voler chiamare un'ambulanza per essere ..."Ti è rimasta sullo stomaco la peperonata", chiedea fine esibizione. Mentre Loretta Goggi le dice quelle che abbiamo pensato universalmente tutti: " Hai un fisico pazzesco (a ... Antonino: “Sanremo 2023 Cristiano Malgioglio mi ha scritto due canzoni" L'esibizione di Valeria Marini nell'ultima puntata di Tale e Quale Show non è stata apprezzata da Cristiano Malgioglio: cosa ha dettoA Tale e Quale Show Alessandra Mussolini replica a Loretta Goggi che commenta il suo fisico pazzesco: “Non mangio, sopravvivo”, scatenando l’indignazione social ...