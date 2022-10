“Con la 24enne del GF” Massimo Giletti | il gossip bomba sul conduttore 60 anni

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) È normale e i vipponi devono accettarlo, è il prezzo da pagare per ravvivare la propria notorietà ed anche il proprio portafogli nel reality di Alfonso Signorini. Quando si diventa concorrente della casa di Cinecittà, si deve mettere in conto che illascerà emergere molti scheletri nell’armadio. Così sta succedendo alla bellissima Antonella Fiordelisi. Dopo l’indiscrezione su Stefano De Martino ora arriva. Giusto qualche settimana fa, era stato Alessandro Rosica, meglio conosciuto sui social con il nome d’arte Investigatore social e seguitissimo grazie agli scoop che sforna quotidianamente, a lanciare la notizia che vedrebbe Antonella Fiordelisi al fianco di Stefano De Martino. Una liaison lontana e segreta, che avrebbe avuto luogofa quando lo showman era single. Beh ora è la rivista Chi ...

Si tratta di une un 19enne, entrambiprecedenti e senza fissa dimora, di origine marocchine, che alla stessa ora, le 23.30, dopo essersi avvicinati a un turista indiano di 36 anni, lo ...Gli altri due arresti per rapina - Si tratta di une un 19enne, entrambiprecedenti e senza fissa dimora, di origine marocchine, che alla stessa ora, le 23.30, dopo essersi avvicinati a un ...E' stato ancora sorpreso a commettere una rapina il 12enne più volte arrestato a Milano per scippi e rapine di orologi a passanti. (ANSA) ...Si è presentato da lei e l'ha costretta a farlo entrare in casa dopo urla e pugni alla porta. Il 24enne è stato arrestato dai poliziotti dopo la denuncia della ex compagna, costretta a subire un rappo ...