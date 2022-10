++ Cnr | ad oggi 2022 in Italia è anno più caldo dal 1800 ++

L'Italia bollente. Adil 2022 è l'anno più caldo mai registrato dal 1800. L'aumento delle temperature è stata di ... direttore consorzio LaMMA in base ai dati- Isac. L'incremento maggiore si è ...Non a caso, oltre al lavoro sul campo, stiamo lavorando cone UniBa ad aggiornare le ... architetti, geologi, archeologi, agronomi e, rispetto al passato,disponiamo di tecnologie avanzate ...Telecomunicazioni a prova di hacker che, grazie alla tecnologia quantistica, corrono su fibra ottica cablata sull'oleodotto gestito dalla Siot, raggiungendo, come fa il porto di Trieste, tutte i princ ...Sabato 22 ottobre 2022, in Piazza Roma a Benevento, l’Università degli Studi del Sannio, con inizio alle ore 11.00 e fino alle 23.00, organizza l’evento UNISANNIO: LA RICERCA AL CENTRO.