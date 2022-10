Catania | a Palazzo di giustizia crolla il soffitto della segreteria gip | “C’era stata infiltrazione”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ildi uno degli ufficidel giudice per le indagini preliminari èto neldidi. L’incidente è avvenuto nella notte, quando la struttura era chiusa: l’ufficio pertanto era vuoto e non ci sono feriti. La scoperta del crollo èfatta mercoledì mattina, all’apertura del: secondo le prime ricostruzioni, la causa del crollo può essere un’d’acqua dovuta alla pioggia. L’ex presidente dei gip Nunzio Sarpietro ha spiegato che “no state delle piccole infiltrazioni dovute a perdite dell’impianto di condizionamento, ma tutto era stato aggiustato, la situazione era nella norma”. Sul posto sono arrivati i Vigili delle fuoco e ...

Livesicilia.it

