Caressa | “Tonali è un Gattuso con i piedi buoni Fa gol ed è freddo”

Milan News

... Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez;, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, ... Telecronaca a cura di Fabioe con il commento tecnico dell'ex calciatore Giuseppe Bergomi . ...Telecronaca affidata a Fabio, commento tecnico di Beppe Bergomi. Diretta streaming anche su ... MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez;, Bennacer; ... Caressa: "Tonali ha sviluppato due caratteristiche che gli hanno fatto fare il salto di qualità: ecco quali" In un video pubblicato sul suo canale YouTube, il noto telecronista Fabio Caressa ha parlato così di Sandro Tonali, autore del gol decisivo per il Milan nell’ultimo turno di Serie ...Verona-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match della 10.a giornata in programma domenica 16 ottobre alle 20.45 ...