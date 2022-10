(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Futuro sempre più in bilico per Riccardo, prima dell'ultima panchina contro il Napoli l'esterno offensivo ha giocato...

Calciomercato.com

(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch (32 st Lykogiannis), Bonifazi, Lucumi, Cambiaso (44 st De ... In panchina: Bardi, Raffaelli, Sosa, Soumaoro, Moro,, Sansone, Raimondo, Soriano, ...... Demme, Elmas, Osimhen, Lozano, Olivera, Simeone, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli(4 - 2 -... Bardi, Raffaelli, Sosa, Soumaoro, Moro,, Sansone, Raimondo, Soriano, Lykogiannis, De ... Bologna, Orsolini può partire a gennaio: il punto Si torna a parlare di Orsolini via dal Bologna a gennaio. Con l'avvento di Motta il trequartista ascolano sta trovando poco spazio, ma anche con Mihajlovic non era propriamente un titolare, ...Thiago Motta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, ha colto l'occasione per rivelare alcuni novità.