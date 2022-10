Atp Napoli | dirigente minaccia i paganti e sbatte 50 euro in faccia a un tifoso VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ATP– Non si placano le polemiche sull’ATP250, competizione di rilievo che si sta svolgendo in questi giorni nella città partenopea. Diversi sono gli episodi controversi che stanno facendo discutere sui social e non solo: dai diversi match rinviati per impraticabilità, all’episodio che ha visto protagonista suo malgrado il tennista Nicolas Barrientos. “Questo è il colmo. Come può succedere in un ATP 250? Nemmeno in un challenger mi era mai capitata una cosa del genere“, ha denunciato sui social Barrientos, dopo che è stato “sfrattato” con la moglie dall’hotel in cui alloggiava. Inoltre, unche sta circolando sui social proprio in questi minuti, solleva una nuova polemica – l’ennesima – sulla competizione. Disagi ATP: nuovo episodio controverso Ilin ...