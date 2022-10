Vieri sicuro | “Il Napoli col Bologna avrebbe perso un anno fa”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Christianparla dele lo fa alla Bobo Tv, l’ex giocatore si sofferma sulla partita. Gli azzurri non sono stati perfetti, ma hgiocato comunque una grande partita, dominata a larghi tratti. La squadra di Thiago Motta è andata in vantaggio dopo che la squadra partenopea aveva giocato quasi da sola per trenta minuti. Ma nonostante tutto Kvaratskhelia ed i suoi hsempre reagito alle difficoltà. Come nel caso dell’errore di Meret, che aveva portato la partita sul 2-2 e sembrava aver vanificato lo sforzo di rimonta del, che aveva ribaltato il match con il gol di Juan Jesus e Lozano.parla dialla Bobo Tv La rimonta degli azzurri e la forza di volontà del ...

...e Ventola. Ecco un estratto delle sue parole: 'Il vero leader e chi comanda in questo Napoli ... Non sono tantoche il titolare in attacco sarà Osimhen, Raspadori col Bologna ha fatto una ...Lui mette su la seconda espressione di cui è capace (quella con il sorriso),e spavaldo come ... il calciatore che però cuccava di più era Francesco Totti! Io,e Inzaghi non arrivavamo al ... Cassano: "Top team mondiali faranno carte false già adesso per acquistare Kvaratskhelia" Christian Vieri parla del Napoli e lo fa alla Bobo Tv, l'ex giocatore si sofferma sulla partita Napoli-Bologna.Nell'ultima puntata della Bobo TV, l'ex calciatore Antonio Cassano ha usato parole al miele nei confronti del Napoli.