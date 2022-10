Treviso | organizzavano corse clandestine | 2 minori denunciati

(Di martedì 18 ottobre 2022) I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, in provincia di, hanno deferito in stato di libertà duedi nazionalità italiana, un 14enne ed un 15enne, ritenuti i presunti promotori e organizzatori di gare di velocità con ciclomotori, senza alcuna autorizzazione, ponendo così in essere condotte rigorosamente vietate e sanzionate dall'Art. 9 bis del Codice della Strada.

Nel frangente venivano identificati una decina di ragazzi, in prevalenza poco più che maggiorenni, originari delle province di, Vicenza, Venezia e Padova (alcuni con prototipi sprovvisti di