Trapani | rissa in piazza tra moglie e amante | interviene la polizia

, incontra amante del marito e la mette sotto con l'auto Due erinni degne della tragedia ... Finché il duello non si tramuta in, in tutti contro tutti. Alla fine la polizia riesce a ...Botte da orbi in strada tra la moglie e l'amante del marito. Unafuribonda avvenuta ieri sera a. Sono cinque le persone che sarebbero state fermate dalla polizia intervenuta per sedare gli animi. Siamo a piazza Umberto Primo, conosciuta come piazza ...Due donne, rispettivamente la moglie e l'amante, se le sono date ieri sera di santa ragione. La lite con rissa successiva è avvenuta ieri sera a Trapani nella centralissima piazza Umberto I, nei press ...Furibonda rissa ieri sera a Trapani, in piazza Umberto I, nei pressi della stazione. A fronteggiarsi senza esclusione di colpi due donne, a quanto pare la moglie e l’amante dello stesso uomo. La rissa ...