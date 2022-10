Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati assolti in appello | non hanno commesso reati

Il fatto non costituisce reato. Lo ha stabilito la Corte di appello di Firenze assolvendo Laura Bovoli e, genitori dell'ex premier Matteo, a processo a Firenze insieme con l'imprenditore Luigi Dagostino per due presunte fatture false. La Corte, accogliendo la ricostruzione delle ...'Il fatto non costituisce reato'. La Corte di appello di Firenze ha assolto con formula piena i coniugie Laura Bovoli, genitori dell'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva Matteo, finiti a processo per due presunte fatture false per complessivi 160mila euro più Iva. In ...False fatturazioni, assolti in appello i genitori Renzi: “soddisfazione dal punto di vista umano” “Assolti perchè il fatto non sussiste”. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del leader di Italia Vi ...La Corte d'Appello di Firenze ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli nel processo per le fatture false. Condannato, ma con la pena ridotta a nove mes ...