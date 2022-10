Sap | Sparano sugli agenti e poi li indagano | basta atti dovuti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI colleghi della squadra mobile di Foggia e delle volanti di Avellino, coinvolti nel conflitto a fuoco di giovedì 13 ottobre a Cesinali, dopo aver rischiato la vita per impedire un assalto ad un porta valori da parte di una banda di rapinatori, oggi sono stati iscritti nel registro degli indagati per “atto dovuto”. Lo dice Stefano Paoloni, Segretario Generale del SAP: E’ assurdo e inconcepibile che dopo aver rischiato la vita, i colleghi si trovino oggi indagati per “atto dovuto”. Catapultati ad affrontare un momento ancora più difficile dal punto di vista professionale. Nel momento in cui sussistono “Cause di giustificazione del reato” non è accettabile essere esposti ad un processo penale e solo per aver compiuto il proprio dovere. Ora i colleghi saranno costretti a pagarsi di tasca propria l’avvocato e le spese peritali. Inoltre si troveranno nella ...