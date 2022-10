“Non c’è bisogno di Vlahovic” | arriva la sentenza definitiva

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il centravanti è nel vortice delle polemiche assieme al resto del gruppo bianconero per la magra di risultati, anche le pretendenti sul mercato si allontanano dalla pista Sei reti segnate… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Altalex

... sconto fino al 40% con l'Ecobonus: mercoledì 19 ottobre riapre la piattaforma per gli incentivi La reazione di Bersani Ed anche Pierluigi Bersani chiede che la sua foto sia rimossa, perchévuole ...Tra le tante iniziative organizzate, c'è anche la prossima apertura della "Bottega" che si propone come luogo d'interazione diretta con il pubblico e che permetterà ai ragazzi coinvolti,solo di ... Art. 570-bis: non c'è dolo se vi è impossibilità assoluta di adempiere