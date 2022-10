Meteo | torna Scipione l' Africano | mai così caldo ad ottobre

Ottobrata Bis alla massima potenza fino a venerdì , poi qualche pioggia al Nord e parte del Centro. In seguito tornerà l'anticiclone Scipione l'Africano: nel weekend ancora più caldo, 34 C in Sardegna,...Tutti pronti a spostare le lancette dell'orologio:l'ora solare - Con l'arrivederci all'estate, le giornate iniziano a farsi sempre più corte e ... come riporta il.it , il Governo Conte bis ...Ottobrata Bis alla massima potenza fino a venerdì, poi qualche pioggia al Nord e parte del Centro. In seguito tornerà l’anticiclone Scipione l’Africano: nel weekend ancora più caldo, 34 C in Sardegna, ...Avvisi: Ottobrata Bis alla massima potenza fino a venerdì poi qualche pioggia al Nord e parte del Centro; in seguito, attenzione! Tornerà ..