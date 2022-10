Corriere della Sera

... sebbene radicati in legittime lamentele, portano anche il segno distintivo di una guerra segreta sponsorizzata dall'Occidente, che copre più. In primis quello riguardante il supporto a...Gli eritrei stanno combattendo lungo leprincipali linee di scontro orientale, impegnando circa ...tigrina e logorarne la capacità operativa impegnandone le forze in combattimento su più. Le ... I tre fronti della crisi in Ucraina: droni, operazioni terrestri, riorganizzazione delle forze