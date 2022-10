ilGiornale.it

L'allora segretario di Stato americano,Foster Dulles, pensò che per evitare la perdita " di ... La Cina hail primo colpo, ma la convinzione di Washington che la sua reputazione fosse in ...... invano, di scusarsi: in preda alla furia assassina ha preso la sua pistola e hacontro Joe ... Dopo aver giocato per laCurtis High School e per la University of Southern California, era ... "Ho sparato a John Lennon": quando la felicità non è una pistola fumante