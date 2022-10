Getafe vs Athletic Bilbao – pronostico e possibili formazioni

Infobetting

...vengono dal successo esterno di misura contro l'Bilbao e in classifica sono terzi con 19 punti. A quota 11 gli ospiti, decimi e reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro il. ......!1) Venerdì Rayo Vallecano -0 - 0 Sabato Girona - Cadice 1 - 1 Valencia - Elche 2 - 2 Maiorca - Siviglia (18:30)Club - Atletico Madrid (21:00) Domenica Celta - Real Sociedad (14:00) ... Getafe-Athletic Bilbao (martedì 18 ottobre 2022 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Leones in visit... Valladolid 0, Betis 0 Cadiz 2, Espanyol 2 Sociedad 1, Villarreal 0 Barcelona 1, Celta Vigo 0 Elche 1, Mallorca 1 Rayo Vallecano 0, Getafe 0 Girona 1, Cadiz 1 Valencia 2, Elche 2 Mallorca 0, Sevilla 1 ...Read below to find out how to live stream Getafe vs Athletic Bilbao. You can LaLiga online on bet365. 1. Click the ‘claim offer’ button above, that will take you through to the bet365 Live Streaming ...