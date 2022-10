“Dobbiamo darvi una notizia” L’annuncio arriva direttamente dal GF Vip | il gelo cala nella Casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) GF Vip, concorrenti puniti dalla produzione. Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri, lunedì 17 ottobre, del reality di Canale 5. Intanto Alfonso Signorini ha fatto gli auguri a Wilma Goich che domenica ha compiuto 77 anni. Poi Pamela Prati ha risposto alle dichiarazioni della Michelazzo: “Mi ha chiesto Mark di farlo, non si poteva far vedere. Mi ha ringraziato per aver fatto questa cosa. Non mi sentivo a mio agio, ma so che lo stavo facendo per il mio amore”. Dopodiché Alfonso Signorini ha chiamato Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese dopo lo scontro tra i due delle ultime ore. Il primo ha definito l’hair stylist un “falso”, mentre quest’ultimo ha ribattuto: “Ha dodici anni mentalmente, è senza palle”. Ovviamente l’episodio incriminato è quello in cui Antonino ha fatto un massaggio ad AntoFiordelisi scatenando la ...