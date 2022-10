Cronaca | le ultime notizie di oggi | nuovi sbarchi di migranti e condanna a Cipollini

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tutti i fatti principali didella giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano idia Lampedusa e laa 3 anni per l'ex campione del mondo di ciclismo Mario, in un processo che lo ha visto imputato dei reati di lesioni e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci