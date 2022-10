Crolla un edificio dell’Università di Cagliari | nessun ferito Il sindaco | “il Signore ci ha graziati”

Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte e considerata l'ora del crollo è verosimile che l'fosse vuoto. Sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità. Il timore ...Il cedimento interessa undi tre piani che si trova in una zona diametralmente opposta a ... Leggi ancheun'altra Congrega al cimitero di Poggioreale, bare in bilico a vista: "Un ...(Adnkronos) – Una palazzina dell’università di Cagliari è crollata. A collassare alle 22 è stato l’edificio che ospita l’aula magna dell’ex facoltà di Geologia, nel complesso di Magistero in via Trent ...Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli ann ...