Adnkronos

Da qui l'di Artale al neo - sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e al nuovo governo ... Tre milioni e mezzo di euro stanziati dallo Stato , durante il governoI, attraverso il Fondo di ...... FCA, TIM e ITA), risultando sconfitto senzanei primi due casi e in rimonta (forse) nel ... che era stato individuato dal precedente capo dell'esecutivo Giuseppe, insieme all'ad Fabio ... Conte: "Appello Letta Strada facendo vedremo, no accordi a tavolino" L'appello del dem Enrico Letta a un'opposizione unita "Noi siamo interessati a lavorare sui temi, sulle nostre battaglie che porteremo dall'opposizione: strada facendo vedremo chi condivide le nostre ...Se entro dicembre non sarà aggiudicata la gara, revocati i 3,5 milioni di finanziamento. Parla Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro: se salta il progetto, sarà un favore alla mafia ...