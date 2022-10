Androgino | lo stile evergreen che piace a tutte le età

(Di martedì 18 ottobre 2022) Man mano che iniziamo a comprendere il genere al di fuori della tradizionale separazione binaria, sempre più persone trovano modo di esprimere la propria identità individuale. Ma la moda androgina, che tanto si sta affermando in questo periodo, non è certo una novità. Cosa significa? L’androginia si riferisce all’aspetto fisico o a come si presenta una persona e non è necessariamente correlato al genere o all’orientamento sessuale. Un fisicoè di norma un fisico senza forme, alto, longilineo. LoMescolare capi di abbigliamento originariamente pensati per l’uomo a capi di abbigliamento femminili, in un perfetto equilibrio. Chic ed elegante, il lookha anche un tocco ribelle. Liberandosi dalle tradizionali norme di genere, è uno...

