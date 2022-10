Sampdoria | Stankovic | «Una grande squadra ora deve reagire»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dejan, allenatore della, ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida contro la Roma Dejan, allenatore della, ha parlato a Dazn prima del match contro la Roma. LE PAROLE – «È la prima volta davanti ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato bene in settimana, con determinazione e concentrazione. La Roma è un avversario forte, ma siamo pronti a difendere la nostra casa e così sarà in futuro. I ragazzi sono stati splendidi. Unaanche dopo pochi giorni di lavoro, c’è unavoglia di rivincita». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

(4 - 4 - 2) : Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Rincon, Villar, Leris, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. All.: D.. Roma (3 - 4 - 1 - 2) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, ...(4 - 4 - 2) : Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Rincon, Villar, Leris, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. All.: D.. Roma (3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, ...Occasione ghiotta per la Roma di Mourinho, impegnata alle 18:30 allo stadio Marassi di Genova contro la Sampdoria di Stankovic. I giallorossi con un successo si prenderebbero il quarto posto ...Al Ferraris la Sampdoria ospita la Roma. Stankovic sceglie il 4-4-2, in avanti spazio a Gabbiadini e Caputo. In regia titolare l'ex Villar. Mourinho punta sulla coppia d'attacco Belotti-Abraham, con P ...