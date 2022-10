Roberto Baggio | chi è l’ex calciatore | età | carriera | film | numero | moglie e figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Oggi è un dirigente sportivo, maè stato soprattutto un grandecapace di unire le tifoserie delle varie squadre italiane. Il divin codino è stato un centrocampista che ha vestito la maglia dell’Inter, del Milan e della Juventus, capace di far sognare nella Nazionale italiana. View this post on Instagram A post shared by(@10) Chi è? Nato il 18 febbraio del 1967 a Caldogno,è un’icona del calcio italiano. La sua passione per il calcio è emersa sin da quando era ragazzino e, una volta deciso di interrompere gli studi senza conseguire il diploma,inizia a giocare con il Vicenza. Una ...