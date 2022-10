“Problema Meret” | i tifosi rispondono in diretta dopo l’errore VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Senza qualche fatica il Napoli conquista i tre punti anche contro il Bologna di Thiago Motta, emiliani che hanno infastidito non poco la squadra partenopea ma che alla fine si sono dovuti arrendere al 3-2 di Victor Osimhen. Tra le tante facce da analizzare di questa partita ce n’è una che iazzurri probabilmente avrebbero evitato volentieri,un avvio super di stagione infatti c’è stata la prima prestazione opaca di. Il portiere azzurro ha commesso un errore grossolano sul 2-2 firmato da Barrow e non è sembrato sicuro come accaduto nelle partite precedenti. Al termine del match il nostro inviato Antonio Manzo ha chiesto proprio aiun parere sull’argomento, da sempre discusso nel bene e nel male a Napoli. La tifoseria partenopea ha risposto in maniera ...