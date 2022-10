Paola Egonu ha il diritto di chiedere rispetto senza diventare un’icona

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La convinzione che gli sportivi siano cavalierimacchia pronti a scagliarsi contro avversari, corazzieri capaci di sopportare tutto, insulti e pressioni, non si sa bene quando sia iniziata. Si è però radicata (non solo) nel nostro paese, accanto a quell'altra convinzione, abbastanza difficile da sradicare, che i campioni debbano essere campioni anche fuori dal campo, esempi da seguire. Possono non esserli. E possono farsi prendere dallo sconforto, da crisi personali, sfogarsicombattere per una causa.icone. È successo a molti. In questi giorni a. La Nazionale italiana di pallavolo femminile aveva appena conquistato il bronzo ai Mondiali battendo gli Stati Uniti, quando l'opposto si è ...